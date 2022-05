Destroy All Humans! 2 – Reprobed – Invasion wird im August fortgesetzt 

Im August wird die Invasion der Erde in Destroy All Humans! 2 – Reprobed fortgesetzt, denn dann werden die neuen mehr oder weniger wohlwollenden Oberherren des mächtigen Furon-Imperiums zurückkehren!

Wie schon beim Original, ist auch Destroy All Humans! 2 – Reprobed ein originalgetreues Remake des Kult-Franchise. Darin wird der charmante, aber böse außerirdische Eindringling Crypto (138!) sein großes Waffenarsenal auf fünf riesige Open-World-Gebiete entfesseln: Bay City, Albion, Takoshima, Tunguska und den Mond!

Die Spieler erleben die Swinging Sixties in ihrer ganzen Pracht und müssen sich mit Hippies, dem KGB und vielen anderen Bedrohungen auseinandersetzen. Um schnell durch die großen Gebiete zu streifen, kann Crypto diesmal sein Jetpack verwenden; sein Hoverboard; und natürlich seine fliegende Untertasse, die mit einem eigenen kleinen Arsenal an Zerstörung ausgestattet ist.

In Destroy All Humans! 2 – Reprobed hat Untertasse allerdings ein interessantes Upgrade erhalten: Das Entführen von Menschen in einer bestimmten Anzahl wird neue Fähigkeiten freischalten. Außerdem bietet Destroy All Humans 2! – Reprobed einen 2-Spieler-Koop-Modus mit geteiltem Bildschirm, sodass man gemeinsam mit einem Freund (oder was auch immer mit euch im Boot schwimmt) alle Menschen vernichten kann.

Destroy All Humans! Clone Carnage jetzt verfügbar

Auch wurde das kürzlich geleakte Multiplayer Spin-Off Destroy All Humans! Clone Carnage bestätigt, das heute im PlayStation Store verfügbar sein wird. In Clone Carnage verbreitet man erneut Chaos auf der Erde und kann sich dazu auf vier neue Spielmodi, sechs Karten und einen Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler freuen. Dieser wird sogar im Splitscreen unterstützt, wo bis zu 2-Spieler den Schaden verdoppeln können. Zu den Modi gehören Randale, Armageddon, Rennen und Entführung.

Wer sein Menschenvernichtungserlebnis noch ausbauen möchte, kann dazu ab sofort die Dressed to Skill-Edition vorbestellen, die unter anderen Clone Carnage enthält, gleiches gilt für die Collector’s Edition. Außerdem ist hier ein Skin-Paket enthalten, ebenso wie der „Challenges DLC“, der voraussichtlich im vierten Quartal 2022 veröffentlicht wird.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed erscheint am 30. August 2022.