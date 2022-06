Die ehemaligen Sony Veteranen John Garvin (Days Gone) und Michael Mumbauer (The Last of Us) haben mit Ashfall ein eigenständiges Projekt angekündigt, das von NFTs und dem Web 3.0 profitieren soll.

Ashfall spielt in einer weit entfernten Zukunft, die mehrere hundert Jahre nach unserer liegt. Die Erde leidet unter einer Klimakatastrophe, massiven Bränden und Überflutungen. Das Erscheinen von Trace – einer dunkler Energie – hat das Wetter und Menschenleben verwüstet und ganze Städte dezimiert. Die Zivilisation ist in lokale Enklaven zusammengebrochen, in denen die Menschheit ums Überleben kämpft.

Über verschiedenen Medien hinweg

Das Konzept von Ashfall startet zunächst als verbundenes Singleplayer-Adventure, das sich anschließend in eine Multiplayer-PvP- und PvE-Erfahrung mit Web 3.0-Unterstützung entwickelt. Spieler nutzen hier wohl das Hedera-Blockchain-Netzwerk, um Erfahrungen beim Bauen, Handeln und Verkaufen zu sammeln. Begleitet wird dies von einem Comic, das von John Garvin höchstpersönlich geschrieben wurde und Arts von Worldstorm und DC Comics enthält.

Ashfall Artwork

Entwickler Liithos kommentiert zu Ashfall:

„Bei Liithos möchten wir der Masse die nächste Evolution des AAA-Gaming auf vernetzte Weise liefern, die noch nie zuvor erlebt wurde. Die Games-Branche ist insofern erstaunlich, als sie sich durch eine Reihe von Innovationen entwickelt hat, ohne jemals rückwärts zu gehen. Wir freuen uns darauf, diesen Trend fortzusetzen und mit Partnern wie der HBAR Foundation zur Unterstützung des Hedera-Netzwerks zusammenzuarbeiten, die das Potenzial und die Notwendigkeit von Innovationen ohne schädliche Auswirkungen auf die Umwelt verstehen.“ Liithos

Laut Garvin ist es das Ziel von Ashfall, ein Open-World-Erlebnis der nächsten Generation zu erschaffen, das mit neuen Technologien interagiert und benutzergenerierte Inhalte ermöglicht. Der Fokus liegt dabei auf geliebte Charaktere, fesselnde Geschichten und ein evolutionäres Gameplay, das von einer Welt umschlossen wird, die es wert ist, erkundet zu werden, nicht nur in Spielen, sondern auch in anderen Medien.

Erste Eindrücke zu Ashfall liefert der nachfolgende Teaser.