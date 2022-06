Assassin’s Creed Celebration Livestream ab 18 Uhr zu sehen

Auf Capcom folgt heute ein Special Livestream zu Assassin’s Creed, den Ubisoft zu heute Abend angekündigt hat.

Nähere Details zum Inhalt der Show verrät man noch nicht, außer dass man das Assassin’s Creed-Franchise im Gesamten feiern wird. Das kann natürlich alles bedeuten, einschließlich Updates zum bestehendem Assassin’s Creed Valhalla oder möglicherweise ein paar Infos zu Assassin’s Creed Infinity, das von Grund auf neu in der Serie entwickelt wird.

Demnach dient Assassin’s Creed Infinity als Live-Service-Plattform, mit der individuelle Projekte verbunden sind. Jedes dieser Projekte soll sich laut Ubisoft absolut einzigartig anfühlen, auch wenn die beteiligten Studio daran unabhängig bleiben.

Join us tomorrow as we celebrate Assassin's Creed! 📌 Tune-in on the Ubisoft YouTube/Twitch channel. 📅 Tuesday 14 June – 9AM PT | 6PM CET pic.twitter.com/PTx8FBVuwM

Im letzten offiziellen Statement sagte Ubisoft dazu:

„Es wird kein Free-to-Play-Spiel. Dieses Spiel wird viele erzählerische Elemente enthalten. Es wird ein sehr innovatives Spiel, aber es wird das haben, was die Spieler bereits in allen anderen Assassin’s Creed-Spielen haben, alle Elemente, die sie von Anfang an lieben. Es wird also ein großes Spiel. Aber mit vielen Elementen, die bereits in den Spielen vorhanden sind, die wir in der Vergangenheit veröffentlicht haben.“