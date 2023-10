Assassin’s Creed: Mirage in der Timeline & Stealth-Mechaniken erklärt

Zeitlich gesehen ist Assassin’s Creed: Mirage nach Assassin’s Creed: Origins angesiedelt, etwa neun Jahrhunderte nach den Ereignissen in Ägypten. Etwas näher ist man an Assassin’s Creed Valhalla – 12 Jahre später – und dem original Assassin’s Creed dran, das etwa über 300 Jahre danach folgte.

Ubisoft veröffentlicht in dieser Woche Assassin’s Creed: Mirage und kehrt damit ein wenig zu den Wurzeln der Serie zurück. Doch wo genau lässt sich das Spiel einordnen? Das klärt der Publisher in einem neuen Timeline-Video.

