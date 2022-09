Assassin’s Creed Mirage mit ersten Details und Cinematic Trailer enthüllt

Basim ist ein gewitzter Straßendieb mit albtraumhaften Visionen, der nach Antworten und Gerechtigkeit sucht. Nach einem Akt tödlicher Vergeltung flieht Basim aus Bagdad und schließt sich einer uralten Organisation an – den Verborgenen (Hidden Ones). Während Basim die geheimnisvollen Rituale und ihre mächtigen Grundsätze erlernt, wird er seine einzigartigen Fähigkeiten verfeinern, seine wahre Natur entdecken und ein neues Kredo annehmen, das Basims Schicksal auf eine Art verändern wird, die er sich nie hätte träumen lassen.

Zum Spiel heißt es hier, dass sich Bagdad im 9. Jahrhundert auf seinem Höhepunkt befindet und weltweit führend in Wissenschaft, Kunst, Innovation und Handel ist. Vor einem liegen geschäftigen Straßen, in denen sich ein junges Waisenkind mit einer tragischen Vergangenheit durchschlagen muss, um zu überleben. Jenes Waisenkind ist Basim, der neue Protagonist in Assassin’s Creed Mirage.

