Trackmania für PS5 & PS4 mit neuen Features angekündigt

Zusätzlich kann man alle drei Monate in einer neuen Saison neuen Herausforderungen und einer breiten Vielfalt an Community-Strecken stellen. Außerdem stehen Community-Kampagnen im stündlich aktualisierten Arcade-Kanal zur Verfügung.

Trackmania wird dazu mit einer ganzen Reihe an zusätzlichen Features ausgestattet, darunter Crossplay, Clubs, Seasons und täglichen Herausforderungen, um nur einige zu nennen. Trackmania wirft einen dazu in eine Online-Multiplayerwelt, wo man allein gegen die Geister anderer Spieler oder echte Spieler antritt.

What do you think?