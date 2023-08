Assassin’s Creed Mirage – neuer Trailer in arabischer Vertonung

Viele Fans der Reihe erwarten Assassin’s Creed Mirage bereits mit großer Vorfreude. Grund dafür dürften zum einen die Wahl von Bagdad als Spielwelt sein, und zum anderen auch die Wahl des Hauptcharakters Basim, den viele noch aus seiner nicht ganz unbedeutenden Rolle in Assassin’s Creed Valhalla kennen dürften, und den wir nun in seinen jungen Jahren erleben dürfen, bei seinem Weg in die Bruderschaft und seine Entwicklung zu einer solch bedeutenden Rolle.

Im neuen Trailer, der im Rahmen der Opening Night Live veröffentlicht wurde, liegt der Fokus auf dem Leben und Treiben der eindrucksvollen Stadt Bagdad, das viele verschiedene Charaktere und einige Geheimnisse beheimatet. Auch einige Feinde erwarten uns, wie etwa ein mit antikem Flammenwerfer ausgestatteter Soldat. Wie realistisch das ganze ist sei da einmal in Frage gestellt.

Viele Fans in den Kommentaren loben bei dem Trailer aber nicht nur das Spiel als solches, sondern auch die vollständige, arabische Vertonung. Einige Kommentare sprechen davon, dass sie noch nie so eine gute arabische Synchronisation in einem Videospiel erlebt haben.

Assassin’s Creed Mirage erscheint, nachdem es diese Woche den Gold-Status erreicht hat, eine Woche früher als geplant, also am 5. Oktober 2023.