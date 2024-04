Silent Hill 2: Bloober arbeitet bereits am nächsten großen Projekt

Zunächst steht allerdings der Release des Silent Hill 2 Remakes an, das sich in der finalen Phase befindet und bald vollständig enthüllt werden soll. Das könnte auf dem PlayStation Showcase im Mai passieren, der seit einigen Wochen vermutet wird.

„Der Publisher hat am 20. Dezember 2023 eine Lizenz- und Veröffentlichungsvereinbarung mit Skybound Game Studios geschlossen […], in der dem Publisher eine Lizenz zur Erstellung eines Spiels auf der Grundlage des geistigen Eigentums von Skybound gewährt wurde, das als Teil der ‚Produktion des neuen Projekts des Publishers mit dem Codenamen Project R‘ verwendet wird.“

Daneben befindet sich das Project R zusammen mit Skydance New Media in Arbeit, das auf einer ihrer IPs basiert. Diese entwickeln derzeit unter anderem Marvel 1943: Rise of Hydra und ein Star Wars-Spiel zusammen mit LucasArts. Beides sollen starke Singleplayer-Erfahrungen werden, was wohl auch für das Projekt R von Bloober Team gilt.

„Projekt C, an dem wir gemeinsam mit Private Division (Take-Two Interactive) arbeiten, ist derzeit weit fortgeschritten und wir sind mit den aktuellen Fortschritten sehr zufrieden. Dies wird der nächste große Schritt des Bloober-Teams sein, um eine langfristige Strategie umzusetzen. Es wird auch das erste Originalprojekt sein (IP gehört Bloober Team) als Teil der neuen Strategie.“

Insgesamt zwei neue Spiele sind in der Planung, darunter eine eigene Original-IP, die zusammen mit Private Division entsteht und vollständig dem Entwickler gehört. Das andere Projekt wird mit Skydance New Media entwickelt. Nähere Details zu diesen Projekten könne Bloober derzeit jedoch keine teilen, außer dass sie gute Fortschritte machen.

What do you think?