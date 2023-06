Assassin’s Creed Mirage – Nostalgie Mode als Hommage an das Original

Optional bietet man eine Deluxe Edition an, welche das Deluxe-Paket: eine von Prince of Persia inspirierte Montur, Adler, Reittier, Waffen , digitales Artbook, digitialer Soundtrack und mehr enthält.

Assassin’s Creed Mirage ist eine Hommage an die Serie und insbesondere an das erste Assassin’s Creed, wie Ubisoft immer wieder betont. Die Spieler erkunden darin das prächtige Bagdad des 9. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt seines Goldenen Zeitalters.

Wer sich an Assassin’s Creed zurückerinnert, wird diesen bläulichen Ton im Gedächtnis haben, der über dem gesamten Spiel lag. Ein solcher Filter wird in Assassin’s Creed Mirage verfügbar sein, wie Creative Director Stéphane Boudon in der kürzlich gestarteten Video-Reihe verrät.

Für Assassin’s Creed Mirage hat sich Ubisoft eine ganze besondere Hommage ausgedacht, die in Anlehnung an das original Assassin’s Creed gedacht ist – ein Nostalgie-Mode.

