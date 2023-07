Assassin’s Creed Mirage nutzt haptisches Empfindungs-System von OWO

Im kommenden Titel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Basim, einem gerissenen Straßendieb, der von schrecklichen Visionen geplagt wird. Sie treten einer uralten Organisation bei, die Basims Schicksal auf eine Weise verändern wird, die er sich nie hätte vorstellen können. Das OWO Gaming-System liefert dazu mehrere verschiedene Sinneseindrücke wie Stöße und Parcours, die den Assassinen in einem wecken.

„Indem wir die bahnbrechenden Technologien und das Fachwissen von OWO nutzen, sind wir in der Lage, die Spieler auf innovative und verbesserte Weise in die Welt, die Geräusche und die Empfindungen von Assassin’s Creed Mirage eintauchen zu lassen. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Fans die Geschichte von Basims Erwachsenwerden mit der Kraft von OWO nachfühlen und genießen“, sagt Fabian Salomon, Lead Producer bei Ubisoft Bordeaux.

