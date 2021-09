Assassin’s Creed Valhalla – Discovery Tour startet im Oktober

Ab dem 19. Oktober lädt Ubisoft wieder zur Discovery Tour in Assassin’s Creed Valhalla ein, dessen Release man heute bestätigt hat.

Das kostenlose Update: Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger bietet ein edukatives Erlebnis, das es Spielern ermöglicht, die Geschichte und Kultur der Wikinger-Epoche zu erkunden und mit dieser zu interagieren. Das komplett interaktive Lernerlebnis wurde wieder in enger Zusammenarbeit mit Historikern und Archäologen konzipiert und verspricht eine fesselnde Zeitreise in die Wikinger-Epoche des 9. Jahrhunderts in Norwegen und England.

Für die neue Discovery Tour hat das Team von Ubisoft Montreal die Mechanik ein weng verändert, um das Erlebnis unterhaltsamer und gleichzeitig informativer zu gestalten. Mit Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger rückt die Erzählung noch stärker in den Fokus des Erlebnisses und wissbegierige unter euch treten damit intensiver in die Fußstapfen von Wikingern und angelsächsischen Charakteren dieser Epoche und durchleben deren großen sowie kleinen Geschichten. Im Laufe ihrer spannenden Abenteuer interagieren Spielende mit der Welt und dessen Einwohnern und entdecken dabei eine Vielzahl an Details und Anekdoten des Zeitalters.

Seit seinen Anfängen hat das Discovery Tour-Team stets mit einer Vielzahl von Partnern zusammengearbeitet. Der immersive Ansatz der Discovery Tour, das Wissen der Expert und Historiker sowie die Darstellung echter Artefakte aus den Sammlungen von Partnern haben zu zahlreichen Kooperationen und Projekten geführt.

Mehr Details zur Discovery Tour gibt es ergänzend auf der offiziellen Seite nachzulesen.