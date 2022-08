Assassin’s Creed Valhalla: The Forgotten Saga – Launch Trailer & Patch Notes

Seit dem gestrigen Abend ist der neueste DLC zu Assassin’s Creed Valhalla online, mit dem in The Forgotten Saga ein Rogue-like Erlebnis bietet. Eindrücke daraus liefert der aktuelle Launch Trailer.

Darin taucht man in die Tiefen von Niflheim ein und stellt sich in diesem aufregenden, von Rogue-Lite inspirierten kostenlosen Spielmodus für Assassin’s Creed: Valhalla überwältigenden Chancen. Wie bei anderen Rogue-Lite-Erlebnissen bringt The Forgotten Saga die Spieler mit schwierigen Feinden und einer feindseligen Welt an ihre Grenzen.

Dabei bewegt man sich in einem einzigen Lauf durch die Welt, um zu versuchen, die Tiefen von Niflheim zu erobern, wobei der Tod ist ein natürlicher Teil der Erfahrung und ein häufiger Teil eurer Abenteuer sein wird. Mit jedem Tod kehrt man zum Anfang zurück und hat die Möglichkeit, Odin zu verbessern und für seinen nächsten Versuch an Stärke zu gewinnen, mit weiteren Erkenntnissen, wie man die bevorstehenden Herausforderungen meistern kann.

The Forgotten Saga ist für alle Spieler zugänglich, die Asgard im Hauptspiel erreicht haben. Nachdem man Asgard zum ersten Mal besucht hat, kann in Ravensthorpe ein neues Gebäude errichtet werden, das Zugang zum Forgotten Saga-Modus bietet. Für den Zugriff auf diese Inhalte sind keine Leistungsstufen erforderlich, und die Ausrüstung und Vergünstigungen, die man in ganz England freigeschaltet hat, werden nicht übertragen.

Für begrenzte Zeit ist auch wieder das Sigrblot-Fest in Hræfnathorp verfügbar. Hier kann man vom 4. bis 25. August am Fest teilnehmen, um exklusive Fest-Belohnungen zu erhalten. Um am Sigrblot-Fest teilnehmen zu können, musst du Englaland erreicht und einen der ersten beiden Erzählstränge abgeschlossen haben (Grantabrycgscir ODER Legracæsterscir) sowie mindestens über Siedlungsstufe 2 verfügen.

Alle weitere Infos verraten euch die offiziellen Patch Notes auf der Seite von Ubisoft.