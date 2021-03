Asterix & Obelix: Slap Them All! als klassisches KoOp-Adventure angekündigt

Microids und Entwickler Mr. Nutz Studio schicken erneut die legendären Gallier Asterix und Obelix ins Rennen, diesmal in Asterix & Obelix: Slap Them All!, das für PS4, Xbox One und Switch erscheint.

In Asterix & Obelix: Slap Them All! müsst ihr einmal mehr eure Tapferkeit beweisen und die Römer über die Dorftore hinaus in die Schranken weisen. 50 v. Chr.: Gallien ist mal wieder vollständig von den Römern besetzt und nur ein kleines Dorf unbezwingbarer Gallier stellt sich noch gegen die Invasoren.

In den Rollen der legendären Helden Asterix und Obelix segelt ihr diesmal zu den bekanntesten Orten der Comic-Serie, während man gegen die römischen Legionäre, Piraten, Räuber und sogar die gefürchteten Normannen kämpft.

Originalgetreues Adventure

Mr. Nutz Studio legt großen Wert darauf, dieses Abenteuer so originalgetreu wie möglich zu gestalten. Daher entschied man sich auch dazu, den visuellen Stil des Spiels möglichst nah an dem der Comicbücher zu halten, weshalb die Charaktere, die Szenerie und sogar die Animationen vollständig von Hand gezeichnet werden. Zugleich ist es ein wahrer Tribut an die 2D-animierten Klassiker der Serie und bietet einen einzigartigen Stil, der Comic-Fans und Retro-Spieler gleichermaßen ansprechen wird.

Anders als das Rezept des magischen Zaubertranks ist das Gameplay-Konzept von Asterix & Obelix: Slap Them All! einfacher strukturiert und birgt keine großen Geheimnisse: Es besteht aus den Kernmechanismen, die den Spaß eines klassisches Beat ‚em up ausmachen, abgerundet von einer Prise lokalem Koop-Modus.

Asterix & Obelix: Slap Them All! erscheint diesen Herbst für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.