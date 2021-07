Asterix & Obelix: Slap Them All! – Limited & Collector’s Edition angekündigt

Microids und Mr. Nutz Studio haben eine Limited & Collector’s Edition zu Asterix & Obelix: Slap Them All! angekündigt, dem neuen KoOp-Adventure der beiden Kult-Helden.

In Asterix & Obelix: Slap Them All! müsst ihr einmal mehr eure Tapferkeit beweisen und die Römer über die Dorftore hinaus in die Schranken weisen. 50 v. Chr.: Gallien ist mal wieder vollständig von den Römern besetzt und nur ein kleines Dorf unbezwingbarer Gallier stellt sich noch gegen die Invasoren.

In den Rollen der legendären Helden Asterix und Obelix segelt ihr diesmal zu den bekanntesten Orten der Comic-Serie, während man gegen die römischen Legionäre, Piraten, Räuber und sogar die gefürchteten Normannen kämpft.

Um sich diesen zu stellen, bietet die Sondereditionen alles, was man braucht, um die Römer zurückzuschlagen, inkl.:

Limited Edition

Asterix & Obelix: Slap Them All!, inkl. Limited Edition-Box

Ein Key-Chain

Zwei Sticker-Sets

Inhalte, die erst noch enthüllt werden

Collector’s Edition

Asterix & Obelix: Slap Them All!, inkl. Limited Edition-Box

Asterix-Figur (ca. 27 cm)

Ein Key-Chain

Zwei Sticker-Sets

Inhalte, die erst noch enthüllt werden!

Asterix & Obelix: Slap Them All! erscheint diesen Herbst für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.