Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia! für diesen Herbst angekündigt

Publisher Microids hat mit Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia! den nächsten Ableger des Kult-Franchise angekündigt, der in diesem Herbst erscheint.

Diesmal nehmen euch Asterix und Obelix damit auf eine Reise durch Hibernia für eine Reihe denkwürdiger Schlägereien, bei denen keine schmutzigen Tricks verboten sind – einschließlich des Zerschmetterns seiner Feinde mit einem Fass. Zum allerersten Mal kann das Spiel solo und kooperativ mit bis zu 4 Spielern gespielt werden, weshalb sich auch die mutigsten Römer hinter ihren Helm festhalten sollten.

Das Jahr 50 v. Gallien ist vollständig von den Römern besetzt. Nun, nicht ganz! Ein kleines Dorf von unbezwingbaren Galliern stellt sich immer noch gegen die Eindringlinge. Währenddessen ruft Keratine, die Tochter des Häuptlings Whiskitonix, in Hibernia (heute bekannt als Irland) Asterix und Obelix zu Hilfe, da sie Hilfe brauchen, um die römische Invasion zu überwinden und Vaters geliebten goldenen Widder zurückzubringen.

Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia!

Auf dieser Mission steuert man seine Lieblingshelden und benutzt seine Fäuste, um alle umliegenden Objekte zu beseitigen, die euch im Weg liegen, einschließlich der Römer. Die beiden Gallier können sich auch wieder auf ihren treuen Druiden Getafix verlassen, der an einem neuen Zaubertrankrezept für zusätzliche Kraft arbeitet.

Microids verspricht mit Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia! erneut Non-Stop-Action, kniffliges Rätsellösen, Erkunden und Gegenstände zum Sammeln. Die Reise erstreckt sich über sechs Kapitel, von denen jedes mit Römern und Sammlerstücken gefüllt ist.Je mehr Kombinationsstile und verschiedene Gegenstände man während des Kampfes verwendet, desto größer die Überraschungen.

Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia! erscheint in diesem Herbst.