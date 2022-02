Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream erreicht den Gold-Status

Koei Tecmo und Gust können den Gold-Status von Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream verkünden, womit die Entwicklung abgeschlossen ist. Gleichzeitig verrät man neue Details zum Kampfsystem.

Zum ersten Mal in der Atelier-Serie verfügt Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream über ein Kampfsystem, in dem man ohne Ladezeiten oder separate Screens sofort in die Gefechte gegen zahlreiche fantasievolle Monster startet und Kämpfe und Erkundungen somit nahtlos ineinander übergehen.

Hier können sich bis zu sechs Gruppenmitglieder für Multi-Linked Turn-Based Battles zusammenschließen und zwei Teams bilden: das „Angriffsteam“ an der Spitze und das „Unterstützungsteam“ an der Rückseite. Darüber hinaus können beide Teams mit Hilfe von Twin Actions gemeinsam angreifen oder ein Team führt einen Angriff aus, während das andere Team seine nächste Attacke vorbereitet.

Fotomodus erklärt

Mit dem integrierten Fotomodus lassen sich außerdem die Lieblingsmotive im Spiel festhalten, beispielsweise die wunderschönen Umgebungen, die Gruppenmitglieder, die Bewohner von Roytale und die vielen verschiedenen Monster. Mit einer Vielzahl von Bearbeitungsfunktionen können die Spieler unvergessliche Bilder von Sophies epischer Reise erstellen.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream erscheint am 25. Februar 2022. Wer die physische Version von Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream als Day One Edition erwirbt, erhält ein spezielles Wendecover für das Spiel und ein Bonusposter mit exklusivem Artwork von NOCO. Wenn man das Spiel schon innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung kauft, winkt dazu noch das „Comfy and Casual“-Kostüm für Sophie als zeitlich begrenzter Bonus.

Eindrücke gibt es zudem noch einmal im aktuellen Story-Trailer.