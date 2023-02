Atomic Heart – Abgedrehte Gameplay-Szenen zum Shooter

Dazu setzt man auf ein herausforderndes Kampfsystem und explosive Begegnungen lassen Spieler wildgewordene Roboter, gigantische Mechs und sogar Mutanten in die Luft jagen. Hier muss man seinen Kampfstil an jeden Gegner anpassen, stets seine Umgebung beobachten und sein Equipment verbessern, um sich einen Weg durch diesen künstlichen Wahnsinn zu bahnen.

Damit erleben Spieler die 50er Jahre und eine alternative Geschichte, in der versklavte Roboter zur Realität geworden sind. Menschen und Roboter leben scheinbar in Harmonie, doch als eine plötzliche Rebellion um sich greift, müssen die Maschinen und andere fehlgeschlagene Experimente aufgehalten werden.

