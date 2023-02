Hogwarts Legacy – Launch-Trailer zählt die Tage zum Release

Mit Hogwarts Legacy erwartet die Spieler ein packendes Action-Rollenspiel mit einer offener Welt, das in den magischen Umgebungen der Zauberer im 19. Jahrhundert spielt. Ab dem fünften Jahr begeben sich Spieler hier auf eine Reise durch neue und bekannte Orte, erforschen und entdecken magische Bestien, stellen Tränke her, meistern das Zaubern, verbessern Talente und passen ihren Charakter an, um die Hexe oder der Zauberer zu werden, der sie sein wollen.

What do you think?