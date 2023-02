PlayStation Plus Collection für PS5 wird bald entfernt

Die PlayStation Plus Collection für PS5 findet bald ein Ende, auf die alle Neukäufer der Konsole seit dem Launch zugreifen konnten. Damit fallen auf einen Schlag 20 Spiele weg.

Das schreibt Sony zur heutigen PlayStation Plus Essential-Ankündigung, ohne jedoch genaue Gründe für diese Entscheidung zu nennen. Wer noch von der PlayStation Plus Collection profitieren möchte, muss diese bis zum 09. Mai 2023 in seiner Bibliothek sichern, heißt es.

„Wir möchten au ein Update zur PlayStation Plus Collection bekanntgeben, die PlayStation Plus-Mitgliedern seit 2020 als Vorteil für PS5 angeboten wird. Am 9. Mai wird die PlayStation Plus Collection nicht mehr angeboten. Wenn ihr die Titel in dieser Sammlung noch nicht eingelöst habt, könnt ihr dies noch bis zum 9. Mai tun, wodurch man auch nach diesem Datum auf diese Titel zugreifen kann, solange man PlayStation Plus-Mitglied ist.“ PlayStation Blog

Diese Entscheidung könnte mit der breiten Verfügbarkeit der PS5 einhergehen, die man inzwischen ohne große Probleme erwerben kann.

Das bietet die PlayStation Plus Collection [noch]

Die Collection umfasst derzeit 20 Titel, darunter Blockbuster wie God of War, Fallout 4, Mortal Kombat, Uncharted 4, Ratchet and Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit, Battlefield 1, Infamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5, Resident Evil 7, Bloodborne und Monster Hunter World.

Das Angebot wurde damals unterbreitet, um den Kauf der PS5 und PlayStation Plus ein wenig attraktiver zu machen, was auch gerne von den Usern genutzt wurde. Insbesondere wollte man damit aber auch die Spieler ansprechen, die die PS4-Generation ausgelassen haben, aber nicht auf die großen Blockbuster verzichten wollen.

Wer also noch in dessen Genuss kommen möchte, sollte bis zum 09. Mai die Gelegenheit nutzen.