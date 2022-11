Atomic Heart – Release im Februar bestätigt, neuer Trailer

Entwickler Mundfish hat den Release ihres Shooters Atomic Heart für den 21. Februar 2023 bestätigt, die hierzu einen neuen Trailer zeigen.

Atomic Heart heißt die Spieler in einer utopischen Welt voller Wunder und Perfektion willkommen, in der Menschen in Harmonie mit ihren treuen und leidenschaftlichen Robotern leben. Nun, so war es früher. Die Einführung des neuesten Robotersteuerungssystems ist nur noch wenige Tage entfernt, und nur ein tragischer Unfall oder eine globale Verschwörung könnte dies verhindern.

Der unaufhaltsame Fortschritt der Technologie und geheime Experimente haben mutierte Kreaturen, furchteinflößende Maschinen und übermächtige Roboter hervorgebracht, die sich plötzlich gegen ihre Schöpfer auflehnen. Als Spieler muss man diese aufhalten und herausfinden, was hinter der idealisierten Welt steckt.

Atomic Heart Premium Edition

Dazu nutzt man einen experimentellen Power-Handschuh, ein Arsenal an Klingen und modernsten Waffen in explosiven und frenetischen Begegnungen, mit denen sich sein Kampfstil an jeden einzigartigen Gegner anpassen lässt. Zusätzlich lassen sich Fähigkeiten und Ressourcen kombinieren, die Umgebung nutzen und seine Ausrüstung verbessern, um Herausforderungen zu meistern und für das Gute zu kämpfen.

Atomic Heart erscheint auch als Premium Edition, einschließlich dem Atomic Pass, zwei zusätzlichen Waffen-Skins und einem digitalen Artbook.