Auch das noch: MS-DOS Spiele für PS5 und PS4 geplant

Der PlayStation Store ist ohnehin schon ziemlich zugemüllt mit Spielen, die man bestenfalls auf einem Smartphone vermuten würde. Was QUByte Interactive hier vor hat, dürfte die ohnehin oftmals kritisierte Situation nicht wirklich verbessern. Im wohl schlimmsten Szenario erscheinen die geplanten Spiele alle einzeln, von denen es offiziell an die 8.000 für MS-DOS gibt.

An welche Titel QUByte Interactive dabei denkt, ist nicht bekannt. Zunehmend stellt sich jedoch die Frage nach dem Sinn dahinter. Abgesehen davon, dass dieses Unterfangen locker auf dem Smartphone zu realisieren ist, was jeder in der Hosentasche mit sich herumträgt, braucht es wirklich MS-DOS Spiele auf der PS5? Nostalgie hin oder her, wer möchte das wirklich und dafür auch noch Geld ausgeben?

