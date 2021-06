Avatar: Frontiers of Pandora – Bombastischer First-Look Trailer veröffentlicht

Obwohl schon mehrere Jahre angekündigt, hat Ubisoft jetzt erstmals einen bombastischen Trailer zu Avatar: Frontiers of Panadora gezeigt, den man auf dem Ubisoft Forward Event enthüllte.

Avatar: Frontiers of Panadora wird auf Basis der SnowDrop-Engine entwickelt und ist ein First-Person-Action-Adventure, das von Massive Entertainment, Lightstorm Entertainment und Disney entwickelt wird. Der Titel erscheint exklusiv für neue Generation von Konsolen und PC und erweckt die verführerische Welt von Pandora mit all ihrer Schönheit und Gefahr in einem immersiven, offenen Welterlebnis zum Leben.

Avatar: Frontiers of Panadora erzählt eine neue und eigenständigen Geschichte, in der ihr euch als Na’vi und auf eine Reise über die Westgrenze begebt – einen noch nie dagewesenen Teil von Pandora. Erkundet hier eine lebendige und reaktive Welt, die von einzigartigen Kreaturen und neuen Charakteren bewohnt wird, und drängt die gewaltigen RDA-Kräfte zurück, die sie bedrohen.

Weitere Infos folgen in Kürze …

Avatar: Frontiers of Panadora erscheint 2022.