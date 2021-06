Far Cry 6 – neuer Trailer & Infos zum Season Pass

Die Far Cry Spiele sind mittlerweile berühmt für ihre Bösewichte. Dementsprechend stolz sind die Entwickler auch auf ihre neueste Kreation: Antón aus Far Cry 6. In einem Cinematic Trailer wird der neue Oberbösewicht vorgestellt. Darüber hinaus gibt es auch neue Infos zu Ubisofts post-release Plänen.

Was wird gezeigt?

Der neue Trailer dreht sich ganz um den neuen Hauptbösewicht Antón und seinen Sohn Diego. Der Vater möchte seinen Sohn zum rechtmäßigen Nachfolger aufbauen, während der sich seinem Volk verbunden fühlt.

Es wird klar, dass Antón einen strengen Erziehungsstil verfolgt, während Diego sich unsicher ist, ob das der richtige Weg ist. Er versucht sogar, vor seinem Vater außer Landes zu fliehen.

Die Beziehung zwischen Vater und Sohn steht schon seit Beginn der Kampagne im Mittelpunkt, ziemlich sicher wird sich das ins Spiel fortsetzen. Ob Diego sich gegen seinen Vater wendet oder dieser seinen Willen bricht, könnte essenziell für die Geschichte und das Schicksal der Spielwelt werden.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Far Cry 6 – Meet Anton Trailer

Neue Infos zum Season Pass

Ubisoft enthüllte heute auch offiziell den Season Pass zu Far Cry 6, der vorab geleakt wurde. Schlüpft damit noch einmal in die Rollen der fiesesten Far Cry-Schurken.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Far Cry ist man selbst der Bösewicht und kann die Kontrolle über die Legenden Vaas Montenegro, Pagan Min und Joseph Seed übernehmen – alle gespielt von der Originalbesetzung.

Taucht in die verdrehten Köpfe dieser ikonischen Schurken ein, entdecke deren Hintergrundgeschichten, bekämpfe eure inneren Dämonen und vereinigt euch mit bekannten Gesichtern. All dies in einem neuen Far Cry-Spielerlebnis, bei dem man zuerst sterben muss, um wiedergeboren zu werden. Könnte ihr dem Geist der Bösewichter entkommen?

Surreale Elemente gehören ebenso zur Far Cry-DNA wie gut geschriebene Bösewichte. Im Season Pass von Far Cry 6 kommen wohl beide Stärken der Serie zusammen.

Besonders cool ist, dass auch das Spin-Off Far Cry 3: Blood Dragon im Season Pass enthalten sein wird. An das actionlastige Neon-Abenteuer um 80er Jahre Stil werden sich sicher noch einige gut erinnern.

Der Season Pass wird der Gold Edition von Far Cry 6 beiliege, aber auch einzeln erhältlich sein. Far Cry 6 erscheint am 07. Oktober für PS4 und PS5. Den abgedrehten Trailer könnt ihr euch hier ansehen: