Far Cry 6 – Season Pass Leak lässt euch frühere Villains spielen

Noch vor dem Start von Ubisoft Forward heute Abend ist der Season Pass zu Far Cry 6 geleakt worden. Schuld ist diesmal Youtube, die einen Spot zu früh geschaltet haben.

Der besagte Spot verspricht die Rückkehr einiger früherer Villains der Far Cry-Serie, einschließlich Vaas aus Far Cry 3, Pagan Min aus Far Cry 4, und Joseph Seed aus Far Cry 5. Wie und in welcher Form man diese Charaktere spielen kann, ist allerdings noch ein Geheimnis. Mehr dazu erfährt man wohl heute Abend ab 20 Uhr bei Ubisoft Forward.

In Far Cry 6 tauchen Spieler in das tropische Paradies Yara im Herzen der Karibik ein, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Im actiongeladenen Szenario voller spannender Guerillakämpfe schließen sich Spieler der Revolution an, um das Volk Yaras von der tyrannischen Herrschaft des Anführers Antón Castillo und seinem Sohn Diego zu befreien. Die Antagonisten werden von Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) und Anthony Gonzalez (Coco) verkörpert.

Far Cry 6 erscheint am 07. Oktober 2021.