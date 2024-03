Avatar: Frontiers of Pandora nutzt als erstes PS5-Spiel AMD FSR 3

Weitere Eindrücke zu Avatar: Frontiers of Pandora gibt es ergänzend in unserem Review zum Spiel.

In einem Punkt zu Avatar heißt es: „Verbesserte AMD FidelityFX™ Super Resolution 3 (FSR3)-Artefakte.“, was für alle Plattformen gilt, also auch Konsolen.

Die Unterstützung von AMD FSR 3 auf PS5 und Xbox Series X|S wurde von AMD bereits bestätigt und kommt nun erstmals in Avatar: Frontiers of Pandora zum Einsatz, wie den aktuellen Patch Notes zu entnehmen ist.

Avatar: Frontiers of Pandora ist das erste Spiel auf PS5, das die fortschrittliche AMD FSR 3-Technologie nutzt. Das Spiel dürfte damit einen ordentlichen Performance-Boost erhalten. Was steckt dahinter und wie funktioniert AMD FSR 3?

What do you think?