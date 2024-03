PayDay 3: Erster Patch 1.1.1 ist da und macht Hoffnung

Die Updates für „Operation Medic Bag“ werden im Laufe der Zeit in immer kürzeren Abständen erscheinen, ergänzt Starbreeze. So können die Spieler den Fortschritt des Spiels verfolgen und haben die Möglichkeit, nach jedem Update Feedback zu geben.

Zusätzlich werden ab sofort Sicherheitsmodifikatoren für alle Raubüberfälle auf den Schwierigkeitsgraden „Sehr schwer“ und „Overkill“ wechseln, um das Erlebnis aufzufrischen. Die Modifikatorverteilung findet alle zwei Wochen statt, während in Zukunft mehr Stealth-Modifikatoren und laute Modifikatoren in der Rotation auftauchen.

Dies umfasst inhaltliche Ergänzungen wie eine neue Challenge namens „Kiss the Chef“. Darin geht es um das Sichern von 19 Tüten perfekt gekochtem Meth bei „Cook Off“ auf der Schwierigkeitsstufe „OVERKILL“, was mit einem einzigartigen Waffenzauber belohnt wird.

What do you think?