Avatar The Last Airbender: Quest for Balance für PS5 geleakt

Amazon Japan listet derzeit ein nicht angekündigtes Spiel zu Avatar The Last Airbender, das sich Quest for Balance nennt. Erscheinen soll der Titel für PS5 und PS4.

Zum Spiel selbst verrät der Eintrag derzeit nicht, außer einem geplanten Release am 08. November 2022. Die offizielle Ankündigung steht also unmittelbar bevor. Als Publisher wird GameMill Entertainment genannt, die sich zuletzt für Nickelodeon All-Star Brawl oder Cobra Kai auszeichneten.

Hinweise gab es zuvor auf ein Avatar-Spiel von Nickelodeon, das als RPG erscheinen wird und der Aang-Ära spielt. Damit könnte der aktuelle Eintrag gemeint sein.

Zuletzt erschien hier im Jahr 2014 The Legend of Korra, das dem gleichen Universum zugerechnet wird. Damals noch von Platinum Games entwickelt und von Activision veröffentlicht. Darin folgte man den Spuren von Korra, einer willensstarken jungen Frau, die nach ihrer Wiedergeburt als Avatar die Macht hat, die vier Elemente zu bändigen und ihrem Willen zu unterwerfen.

Das Gameplay wurde von Tim Hedrick, einem der Autoren der Serie in Zusammenarbeit mit den Co-Entwicklern und Produzenten der Serie, Bryan Konietzko und Michael DiMartino, entwickelt. Das Spiel ist zwischen den Büchern 2 und 3 der Animationsreihe angesiedelt und bietet ein vollkommen authentisches Avatar-Erlebnis.

Weitere Details zu Avatar The Last Airbender: Quest for Balance werden demnächst erwartet.