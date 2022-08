One Piece: RED – Erfolgreicher Start in Japan & auf der gamescom zu sehen

Der One Piece: RED Film ist in den vergangenen Tagen in Japan gestartet und verzeichnet dort bereits einen beachtlichen Erfolg. Auf der gamescom verspricht daher noch mehr.

Der Film spielte an seinem ersten Wochenende 2.254.237.030 JPY (ca. 16.530.320 Euro) ein, während in nur zwei Tagen 1.579.552 Menschen den Film im Kino gesehen haben. Für One Piece, die am längsten laufende Serie in der Geschichte von Toei Animation, ist es an der Zeit, einen neuen Meilenstein zu erreichen und die Herzen des europäischen Publikums zu erobern.

Toei Animation Europe und seine Partner haben Veranstaltungen und Premieren für den Film vorbereitet, die sowohl für langjährige Fans als auch für Neuankömmlinge Meet-and-Greets beinhalten.

„Am vergangenen Wochenende fand in Japan der offizielle Start von One Piece Film: Red statt. Gleichzeitig feierte der Film auch in Frankreich mit einer speziellen Vorab-Vorführung im Le Grand Rex seine Premiere – in Deutschland steht der Kinostart für den 13. Oktober an. In den kommenden Monaten werden viele weitere Vorführungen und Aktivitäten in ganz Europa stattfinden, darunter Einzelhandelsveranstaltungen, Konzerte, Filmvorführungen und vieles mehr. Regelmäßig veröffentlichte Nachrichten werden darüber informieren, was in den regionalen Märkten passiert und geplant ist. Es ist die beste Gelegenheit, um die größte Marke der Unterhaltungswelt zu feiern“, erklärt Ryuji Kochi, Präsident von Toei Animation Europe.

Hierzulande startet der One Piece: RED Film am 13. Oktober mit Crunchroll, während man weitere Infos dazu schon auf der gamescom in zwei Wochen mitteilen wird.