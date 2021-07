AWAY: The Survival Series – Gameplay-Walkthrought zeigt erstmals Boss Fights

Breaking Walls präsentiert heute noch einmal einen umfangreichen Gameplay-Walkthrough zu AWAY: The Survival Series, in dem erstmals auch Boss Fights zu sehen sind.

Darüber hinaus gibt es einen Blick auf den Fotomodus von AWAY, auf zwei weitere spielbare Tiere, einen Vorgeschmack auf die nächtliche Segelflugmission und vieles mehr.

AWAY: The Survival Series lässt euch in eurer persönlichen Naturdokumentation mitspielen, während ihr durch den Wald gleitet, euch an Raubtieren vorbeischleicht und eure Beute jagt, während ein Erzähler jede eurer Bewegungen beschreibt.

„Unser Team hat viel Zeit damit verbracht, die unterschiedliche Flora und Fauna auf der Welt zu recherchieren, um sicherzugehen, dass die Informationen des Erzählers auch richtig sind. Ihr werdet auf eurer Erkundungstour alles über die Pflanzen und Tiere erfahren, die in den eigenartigen neuen Ökosystemen vorkommen.“

Angesiedelt in einer fernen Zukunft, in der die Natur den Planeten zurückerobert hat, verkörpert ihr einen jungen Kurzkopfgleitbeutlers, der sich auf die Suche nach der Rettung seiner Familie macht. Schwebt dazu über neblige Abgründe, springt von Baum zu Baum und klettert bis in die Spitzen der Baumkronen, während ihr euch durch die posthumane Wildnis kämpft.

Ursprünglich für nur für PS4 und Xbox One angekündigt, erscheint AWAY: The Survival Series nun auch für PlayStation 5, wie erst kürzlich bestätigt.

Der Release ist für später in diesem Sommer angestrebt.