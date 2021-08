AWAY: The Survival Series – Release im September bestätigt

Breaking Walls kann heute endlich das Release-Datum zu AWAY: The Survival Series im kommenden September auf PS5 und PS4 bestätigen, während die Xbox Version später folgt.

AWAY: The Survival Series ist ein Adventure mit großem Fokus auf die Story, die in einer fernen Zukunft spielt. Darin schlüpft ihr in die Haut eines jungen Kurzkopfgleitbeutlers, um euch auf eine gefährliche Reise durch die Wildnis zu begeben und seine Familie zu retten.

„AWAY war in den letzten Jahren ein leidenschaftliches Projekt von uns und wir freuen uns sehr, es endlich mit der Welt teilen zu können“, sagte Laurent Bernier, Creative Director bei Breaking Walls, in einer Pressemitteilung. „Wir alle sind Umweltbegeisterte bei Breaking Walls, also wollten wir ein Erlebnis schaffen, das unsere Liebe zur Natur und zu Tieren mit den zugänglichen Freuden eines Erkundungsabenteuerspiels verbindet. AWAY ist eine einzigartige Verschmelzung dieser getrennten Leidenschaften zu einem einzigartigen, zusammenhängenden Ganzen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler es selbst erleben.“ Breaking Walls

Neben der digitalen Veröffentlichung erscheint AWAY: The Survival Series auch als Box-Version mit einigen Bonus-Inhalten, darunter:

Digitaler Soundtrack, erstellt und komponiert vom preisgekrönten Mike Raznick, der auch an BBCs Life und Planet Earth II mitgearbeitet hat.

Digitales Artbook mit 75 Seiten beeindruckender Bilder und Informationen zum Spiel.

In Zusammenarbeit mit der Klima- und Waldpartnerschaft der Vereinten Nationen (UN-REDD) und der Playing for the Planet Alliance wurde für den Green Game Jam 2021 eine kurze Augmented-Reality-Experience-Verpackung „growing out of the game“ erstellt.

Bäume pflanzen mit jeder verkauften Kopie – Perp Games wird in Zusammenarbeit mit dem Eden Reforestation Project zwei Bäume für jede verkaufte physische Kopie zum vollen Preis pflanzen.

Physische Postkarte – Eine physische Postkarte befindet sich in jedem verpackten Exemplar.

AWAY: The Survival Series erscheint am 28. September 2021.