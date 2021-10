Babylon’s Fall – Dritte Beta Phase startet im November

Platinum Games wird den dritten Beta Test zu Babylon’s Fall im November auf PlayStation 5 und PS4 veranstalten, in den auch das bisherige Feedback einfließen wird.

In den Phasen eins und zwei der Testphasen wurde unter anderem langsame Reaktionszeit von Charakterbewegungen bemängelt. Dies wurde umgehend aufgegriffen und für Phase drei der Tests, die am 15. November startet, mit weitreichende Optimierungen und Verbesserungen am Action-Gameplay implementiert. Weitere dieser Optimierungen für de Beta Phase stellt man im neuen Video unten vor.

„Um dem Spiel Wiederspielbarkeit zu verleihen, wollten wir eine einfache Steuerung implementieren und in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad einen Stil ins Auge fassen, der sich auf einfache Entscheidungen konzentriert. Dieser Fokus verlangsamte jedoch das Spieltempo und verringerte das Gefühl der Heiterkeit. Wir sind uns bewusst, dass dies gelöst werden muss und haben mit der Arbeit an Verbesserungen begonnen.“

Babylon’s Fall entsteht derzeit in Zusammenarbeit mit Square Enix und PlatinumGames, die ein actionreiches und flüssigem Koop-Erlebnis versprechen, einschließlich mächtiget Waffen und „einem einzigartigen, bemerkenswerten Stil“ in einer epischen Welt. Babylon’s Fall kann im Online-Koop mit einer Gruppe aus bis zu vier Spielern gespielt werden und wird eine Reihe Spielmodi nach Veröffentlichung anbieten, für die keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Erstes Feedback aus den Beta Phasen fiel hier zwar nicht so berauschend aus, aber genau deswegen testet man das Spiel zusammen mit den Spielern, um herauszufinden, wo die Schwachpunkte liehen.

Wann Babylon’s Fall final erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.