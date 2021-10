Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation-Erweiterung erschienen

inXile Entertainment und Prime Matter haben die zweite und letzte Erweiterung Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation auf PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Diesmal ist eine nukleare Detonation in der Zeit stecken geblieben, und ein heiliger Krieg zwischen Mutanten-Kulten und den Desert Rangers mittendrin. Tief im Militärkomplex im Cheyenne Mountain beten Mutantenkulte eine uralte Gottheit an, die sie die heilige Detonation nennen – eine Kernexplosion, die im Stillstand gehalten wird. Ob ein Gott, ein wissenschaftliches Experiment oder ein unbeabsichtigtes Wunder – die Energie der Detonation könnte Colorado Springs für Hunderte von Jahren mit Strom versorgen oder es in einem Moment dem Erdboden gleich machen.

Die Krieg führenden Kulte haben unterschiedliche Meinungen dazu, wem es erlaubt sein sollte, ihren Gott zu ehren und du wirst dir Zugang zum Altar freikämpfen müssen. Es ist eine letzte Mission für die Ranger in Colorado und das Ergebnis wird mit Sicherheit explosiv – wie es auch ausgehen mag.

Mit Cult of the Holy Detonation wird die Wasteland-Erfahrung mit dem Zugang zum Cheyenne Mountain-Komplex erweitert, wo neue Charaktere, Gegner, herausfordernde Begegnungen und mächtige neue Waffen und Rüstungen auf euch warten. Die zielbasierten Begegnungen, die dem ohnehin stark taktischen rundenbasierten Kampf eine kreative Note verleihen, stellen euren Trupp von Rangern auf die Probe wie nie zuvor. Die Ranger sehen sich dabei schier unmöglichen Aufgaben gegenüber und müssen dabei Reaktoren abschalten, Lüftungssysteme säubern und defensive Gegenmaßnahmen einleiten, um sich gegen eine unendliche Flut an gefährlichen Mutanten und Maschinen im Inneren des verfallenen Militärbunkers zu stemmen.

Wasteland 3: Colorado Collection

Wer auf der Suche nach der kompletten Erfahrung ist, kann hierzu zur Wasteland 3: Colorado Collection greifen. Zusätzlich zu dem taktischen Rollenspiel sind in der Colorado Collection die beiden Erweiterungen „The Battle of Steeltown“ und „Cult of the Holy Detonation“ sowie die Bonusgegenstände des Colorado Survival Gear enthalten.

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation und die Colorado Collection sind ab sofort verfügbar.