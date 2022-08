Back 4 Blood: Children of the Worm – Launch Trailer online

Back 4 Blood: Children of the Worm ist ab dem 30. August 2022 verfügbar.

Children of the Worm umfasst auch acht exklusive Charakter-Skins und 12 exklusive Waffen-Skins, sowie neue Waffen, Zubehör und Karten. Darüber hinaus wurden Back 4 Blood kürzlich mehrere neue kostenlose Inhalts-Updates hinzugefügt, die allen Back 4 Blood-Spielern zur Verfügung stehen, darunter brandneue Skins, legendäre Gegenstände, Brandkarten, Embleme, Sprays und mehr.

Mit Children of the Worm kann man sich auf eine brandneue Story-Kampagne freuen, in der Spieler in einen epischen Showdown mit einer heftigen neuen feindlichen Bedrohung eintreten. Um diesen bisher unbekannten Gegner zu bekämpfen, tritt „Prophet“ Dan ins Rampenlicht, ein bewaffneter, selbsternannter Prediger der Endzeit, der sich den Cleanern in ihrem Bemühen anschließt, die Menschheit zu retten.

Zum anstehenden Release von Back 4 Blood: Children of the Worm , der neuesten Erweiterung für den KoOp-Shooter, zeigt Turtle Rock den offiziellen Launch Trailer.

