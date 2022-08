Bandai Namco hat den Release-Termin von Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom für diesen November bestätigt, das für PS5, Switch und den PC erscheint.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom stellt Doraemon (Harvest Moon), die beliebte Anime-Figur aus Japan, vor. Zusätzlich zu den aus den Story of Seasons-Spielen bekannten Aufgaben wie dem Anbau von Feldfrüchten und der Tierzucht verbindet Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom das klassische Spielprinzip mit originellen Elementen aus Doraemon, wie seine geheimen Apparate, und einer herzerwärmenden Geschichte.

Ein neuer Trailer wirft heute außerdem einen Blick auf die wunderschönen Landschaften des Planeten Illuma, welcher das Setting für das Spiel ist. Zudem werden weitere Spielfunktionen wie der Online-Koop und diverse neue geheime Apparate beleuchtet, die das Leben auf der Farm noch einfacher und unterhaltsamer gestalten.

Von den goldenen Weizenfeldern bis hin zu einem leuchtenden Sonnenuntergang über dem Meer und farbenfrohem Feuerwerksfestivals am Nachthimmel: Diese Spielwelt bietet zahlreiche malerische Ansichten.

Editionen & Pre-Order Bonus

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom erscheint für PS5 und Switch auch als Special Edition, die folgende Inhalte mit sich bringt:

Basisspiel

Season Pass Kostüm- und Möbel-Set 1: Wird voraussichtlich Kostüme für 5 Charaktere, 8 Möbelstücke und ein neues Mini-Szenario enthalten Kostüm- und Möbel-Set 2: Wird voraussichtlich Kostüme für 5 Charaktere, 8 Möbelstücke und ein neues Mini-Szenario enthalten Kostüm- und Möbel-Set 3: Wird voraussichtlich Kostüme für 5 Charaktere, 8 Möbelstücke und ein neues Mini-Szenario enthalten Bonus für Kauf des Season Pass: Saat-Set: Premium

Bonus für Kauf der Deluxe Edition: Saat-Set: Saisonale Gemüsesamen

Vorbestellt erhalten außerdem das Sommer-Kleidung-Set, wenn Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom am 02. November erscheint.