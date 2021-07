Back 4 Blood – Trailer stellt Inhalte der Beta vor

In Kürze wird man im Rahmen eines Beta Test einen ersten Blick auf den KoOp-Shooter Back 4 Blood von Turtle Rock und Warner Bros. werfen können. Was die Beta verspricht, verrät man vorab in einem Video.

Demnach umfasst die Beta zwei Karten für den PvP-Modus „Schwarm“, zwei Koop-Karten, um mit Freunden gegen Ridden zu kämpfen, ihr könnt das erste Mal als Mama und weitere Cleaners spielen, darunter Evangelo, Holly, Walker und Hoffman, sechs weitere Ridden-Varianten, darunter Bruiser, Retch, Hocker, Exploder, Crusher und Stinger, euch stehen verschiedene Waffen zur Wahl, Karten zum Bauen von Decks und Ridden zum Töten, ihr könnt Fort Hope erkunden, sowie wird auch Crossplay und Cross-Gen unterstützt.

Die kommende offene Beta von Back 4 Blood beginnt mit einer „Früheren-Zugriff-Phase“ für Vorbesteller von 5. bis 9. August. Spieler können sich dazu weiterhin auf Back4Blood.com/Beta registrieren, um mit etwas Glück für die Frühere-Zugriffs-Phase ausgewählt zu werden.

Die Registrierung garantiert jedoch keine Teilnahme, da es nur eine begrenzte Zahl an Zugangscodes gibt. Die offene Beta folgt vom 12. bis 16. August und steht dann allen Spielern offen. Beide Teile der offenen Beta können auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC gespielt werden Weitere Informationen zur offenen Beta gibt es unter Back4Blood.com/Beta.

Back 4 Blood ist ein First-Person Koop Zombie-Shooter von den Machern des von der Kritik gefeierten Franchise Left 4 Dead mit einem aufregenden und dynamischen Moment-zu-Moment-Spiel und stark veränderbarer, anpassungsfähiger Action, um Spieler immer wieder zu faszinieren.

Die Geschichte von Back 4 Blood beginnt nach einem katastrophalen Krankheitsausbruch, in dem die meisten Menschen entweder getötet oder vom Teufelswurm-Parasiten infiziert wurden. Durch unaussprechliche Ereignisse abgehärtet und bereit für den Kampf um die Menschheit, hat sich eine Gruppe von Veteranen der Apokalypse, Cleaner genannt, zusammengetan, um sich dem Horror der Infizierten zu stellen und die Welt zurückzuerobern.

Back 4 Blood erscheint am 12. Oktober 2021.