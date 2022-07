Sony stellt mit dem Backbone One heute einen offiziell lizenzierten Controller für iPhone User vor, die ihre PlayStation-Spiele auch unterwegs genießen wollen.

Das Design des Backbone One orientiert sich dabei größtenteils am DualSense Controller, sowohl in Farbe, Materialien und Oberflächen. Dies resultiert aus der direkten Zusammenarbeit mit PlayStation.

„Die eleganten Farben, Materialien und Oberflächen sind allesamt an das Design des DualSense Wireless-Controllers der PS5-Konsole angelehnt – bis hin zu seinen transparenten Tasten und seinem unverwechselbaren, fließenden Aussehen. Er passt hervorragend zu den anderen Produkten im PS5-Angebot, wie etwa dem Pulse 3D Headset, das man direkt mit dem Backbone One – PlayStation Edition verbinden kann.“

Der Backbone One in der PlayStation Edition funktioniert hervorragend mit Spielen aus dem App Store sowie mit anderen Spiele-Streaming-Services, etwa Genshin Impact, Fantasian, Call of Duty: Mobile und weitere. Für ein personalisiertes PlayStation-Erlebnis steht außerdem die Backbone-App bereit, in der verschiedene PlayStation-Integrationen vorgenommen werden können, darunter benutzerdefinierte Glyphen, welche die legendären PlayStation-Formen repräsentieren.

Über den Preis verrät man derzeit noch nichts, ebenso wenig über den Launch-Termin.