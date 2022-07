Zum bald erscheinendem Sword and Fairy: Together Forever ist heute ein Overview-Trailer erschienen, der unter anderem auf die chinesische Mythologie hinter dem Titel eingeht.

Die Reise in Sword and Fairy: Together Forever beginnt mit mit dem jungen Gottheitskrieger Xiu Wu, der das Dämonenreich infiltriert und von wilden und mächtigen Mächten verfolgt wird. Als er versucht, genug Kraft aufzubauen, um ein Portal aus dem Reich zu öffnen, trifft Xiu Wu auf einen Dämonenlord und erleidet eine vernichtende Niederlage … Im letzten Moment vor dem Tod gerettet und in das Reich der Menschen verbannt, findet Xiu Wu sein Schicksal an der Seite einer jungen Frau, Yue Qingshu, die ebenfalls sehr geschickt mit dem Schwert umgeht.

Als der Konflikt zwischen Gottheiten, Dämonen und benachbarten menschlichen Clans den Frieden in Qingshus Dorf bedroht, müssen sie und Xiu Wu sich auf die Suche machen, um den Frieden wiederherzustellen.

Während sich die Welt öffnet, haben die Spieler die Möglichkeit, eine Vielzahl von Terrains und Ländern zu erkunden, von blumenbedeckten Aussichten mit Wasserfällen und Regenbögen über die verhärtete Majestät des Dämonenreichs, weite und farbenfrohe Landschaften bis hin zum Meer dahinter Küste. Eine gründliche Erkundung bietet dem Spieler die Möglichkeit, unerwartete Geheimnisse aufzudecken, oft mit wertvollen Schätzen und seltenen Gegenständen als Belohnung.

Die Spieler sollten damit rechnen, auf ihren Reisen Gefahren zu überwinden, wenn Horden mystischer Kreaturen das Land durchqueren. In Sword and Fairy: Together Forever findet die Begegnung mit und der Kampf gegen diese Kreaturen in Echtzeit statt. Feinde sind auf dem Spielfeld sichtbar, sodass Spieler sie angreifen oder versuchen können, ihnen auszuweichen. Einmal angegriffen, können die Spieler eine Wut von Treffern auf ihre Feinde entfesseln, wobei Combos länger und tödlicher werden, wenn die Charaktere aufsteigen.

In Sword and Fairy: Together Forever unterstreichen epische Bosskämpfe die Action und treiben die Geschichte voran. Diese bildschirmfüllenden Showdowns erfordern schnelles Denken und die vereinte Kraft der gesamten Gruppe, um zu überleben. Nicht jede Begegnung ist jedoch ein Feind, da die Spieler Geistertiere mit mystischen Fähigkeiten treffen und sich mit ihnen anfreunden werden. Sobald diese Kreaturen der Gruppe beitreten, können sie aufgezogen werden, um noch mächtiger zu werden, und die Spieler können diese entzückenden Kreaturen streicheln und mit ihnen interagieren. Während die Spieler die Umgebung erkunden, können einige NPCs zu einem Kartenkampf-Minispiel mit Kriegern, Dämonen, Gottheiten und Kreaturen mit unterschiedlichen elementaren Ausrichtungen, Stärken und Schwächen herausgefordert werden.

Sword and Fairy: Together Forever erscheint am 04. August 2022.