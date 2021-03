Balan Wonderworld – Einblicke in die Stories

Square Enix hat eine Videoreihe zu Balan Wonderworld gestartet, in der man kleine Einblicke in die verschiedenen Kapitel des magischen Adventures erhält.

Im ersten Kapitel trefft ihr auf Jose, einen fleißigen Bauern, der euch mehr seinen Prüfungen gegen den Sturm erzählt, der sein Lebenswerk hinweggefegt hat. Im zweiten Kapitel trefft ihr auf Fiona, ein Mädchen mit einer Liebe zum Meer und ihren geliebten Delfinen, die sie immer als ihre Freunde angesehen hat.

Kapitel 3 dreht sich um Yuri, ein Mädchen, das nach Insekten sucht. Aber werden ihre Kollegen ihre Neugier für alles verstehen, was gruselig krabbelt? In Kapitel 4 trefft ihr auf Chang, einen Jungen, der vom Fliegen träumt. Aber er scheint nie in der Lage zu sein, seine Träume zu verwirklichen. Wird er jemals fliegen können?

Kapitel 5 dreht sich um Sana, eine Umweltschützerin, die Vögel und Wälder liebt. Aber kann sie die Dinge, die sie liebt, vor der Zerstörung retten? Im letzten Kapitel 6 trefft ihr auf Cass, ein kleines Mädchen, das sich mit einem Straßenkätzchen angefreundet hat. Sie winkte ihrer neu gefundenen Freundin von der anderen Straßenseite zu, als sich die Lichter änderten … jetzt wünschte sie sich, sie könnte die Zeit zurückdrehen.

In Kapitel 7 trefft ihr auf Cal Suresh, einen ehemaligen Schach-Champion. Nachdem er gegen einen jungen Herausforderer verliert, verabscheut er Schach. Wird er je wieder spielen können? Kapitel 8 dreht sich um Iben Bia, die nach dem plötzlichen Verlust ihrer Eltern von ihrer Trauer überwältigt wird, und Angst hat, Liebe für jemanden zu empfinden. Wird ihr Herz wieder auftauen?

Auf eurer Reise werdet ihr eine Vielzahl einzigartiger Umgebungen und über 80 außergewöhnliche Kostüme entdecken. Die Kostüme verändern das Aussehen von Leo und Emma und verleihen ihnen eine Vielzahl fantastischer Kräfte, um Hindernisse auf ihrem Weg zu überwinden und aufregende neue Spielweisen zu entdecken. Die Möglichkeiten sind endlos, wenn man gegen seine Feinde antritt, in der Luft geht, die Zeit einfriert und alle Arten von Objekten mit den von euch gesammelten Kostümen manipuliert.

Balan Wonderworld erscheint im März 2021.

In Kapitel 9 trefft ihr auf Attilio Caccini, der sich in das Mädchen verliebt hat, das für die Parade die Prinzessin spielt. Allerdings gesteht er ihr seine Gefühle nicht. Wird er je in der Lage sein, diese auszudrücken? Kapitel 10: Triff Lucy Wong, eine berühmte Künstlerin. Sie ist mit keinem ihrer Werke zufrieden. Wird sie je wieder malen können?

Kapitel 11: Triff Eis Glover – obwohl er ein Feuerwehrmann wurde, um ein Held zu sein, schreckt er zurück, als er zum ersten Mal zu einem Brandort gerufen wird. Kann er seine Angst überwinden? Kapitel 12: Triff Bruce Stone, einen Mann, der nur möchte, dass seine Stadt ansehnlich ist. Dafür sammelt er Müll ein, doch die Leute werfen ihn einfach weiter auf die Straße. Können sie Bruce nicht sehen?