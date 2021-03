Balan Wonderworld – Umfassender Day One Patch aus Demo Feedback geplant

Wenn in Kürze Balan Wonderworld von Square Enix erscheint, steht zunächst ein umfassender Day One Patch an. Dieser berücksichtigt vor allem das Feedback aus der Demo.

Das kündigt Producer Noriyoshi Fujimoto in einem offenen Brief an, in dem man erklärt, dass in der heißen Phase vor dem Release des Spiels nicht alle Dinge berücksichtigt werden können, vor allem nicht, wenn sie so kurzfristig geschehen und noch implementiert werden müssen.

Dazu erklärt Fujimoto:

„Um der Natur von Balan Wonderworld treu zu bleiben, möchte ich, dass wir in die Fußstapfen des rätselhaften Maestro Balan treten und ein Gleichgewicht in unserem eigenen Herzen finden. Insbesondere, wenn es darum geht, Feedback zu beantworten, das wir zu unserer Demo erhalten haben.“

„Es gab eine Vielzahl von Meinungen und Reaktionen auf die Demo, und leider ist es in der aktuellen Entwicklungsphase einfach nicht möglich, jedes Feedback in das Spiel einzubeziehen. Um euch allen ein ausgewogeneres Spielerlebnis zu bieten, werden wir einen Day One Patch für das gesamte Spiel implementieren.“

Der Patch umfasst insbesondere die Bewegungssteuerung, die Kamerabewegung und das Ausbalancieren des Schwierigkeitsgrades.

Balan Wonderworld erscheint offiziell am 26. März 2021.