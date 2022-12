Bald Neuigkeiten zu Dragon’s Dogma 2, sagt Capcom

An der Entwicklung von Dragon’s Dogma 2 ist ein echtes Veteranen-Team beteiligt, darunter Daigo Ikeno und Kenichi Suzuki, die ebenfalls hart an der Entwicklung der Fortsetzung arbeiten und hoffen, schon bald weitere Details teilen zu können.

„Ich bin derzeit so sehr in die Produktion von Dragon’s Dogma 2 vertieft, dass ich mein Gefühl dafür verliere, welche Jahreszeit gerade ist. Die Dinge entwickeln sich gut, daher hoffe ich, dass wir unsere Entwicklungsfortschritte vorantreiben können, damit wir euch so bald wie möglich ein Update mitteilen können.“

In der Jahresend-Umfrage unter japanischen Entwicklern der Famitsu kam auch der Dragon’s Dogma 2 Game Director Hideaki Itsuno zu Wort, der bald Neuigkeiten zum Spiel in Aussicht stellt. Demnach würde die Entwicklung gute Fortschritte machen und könne voraussichtlich im nächsten Jahr mit Updates dazu ergänzt werden.

