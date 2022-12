The Perceiver – Gameplay-Eindrücke aus dem Action-RPG

Entwickler Paper Games teilt weitere Gameplay-Eindrücke aus ihrem neuen Action-RPG The Perceiver, das irgendwann für PS5 erscheinen wird. In über 40 Minuten führt man darin in die grundlegenden Mechaniken ein und teil allgemeine Eindrücke.

The Perceiver erforscht widersprüchliche Überzeugungen in einer Fantasiewelt, in der man eine vom Chaos heimgesuchte Welt vorfindet und als Master of Varietas auf eine Vielzahl von Charakteren trifft. Als Spieler muss man seine unverwechselbaren Ideale festigen und an den erbittertsten Schlachten teilnehmen.

In den Annalen der Geschichte ist eine Ära des Chaos nur ein paar Worte, aber gewöhnliche Menschen können kommende Generationen leiden. Während der Tianhu-Zeit der Xuantang-Dynastie wurde auf dem Land eine bizarre Entität entdeckt. Seine Farbe war faulig und seine Form war unmöglich zu beschreiben. Die Leute waren erschrocken. Trotz Versuchen, dieses Omen zu erraten, konnte keine Schlussfolgerung gezogen werden. Manchmal braucht es aber ein Konfrontation, um eine Person so zu sehen, wie sie ist.

Wann The Perceiver erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.