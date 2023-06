Baldurs Gate 3 – Gameplay enthüllt den Antagonisten Enver

„Es war aufregend, dem Baldur’s Gate-Universum beizutreten, aber ich fürchte, dass der großartige Lord Enver Gortash fälschlicherweise als Bösewicht charakterisiert wird. In einer brutalen Welt voller Verrat und Gemetzel hat er gelernt, besser zu lügen und als Erster zuzuschlagen. Die große Freude daran, ihn zu sprechen – abgesehen von der offensichtlichen Ehre, so glorreich auszusehen – war, dass das Kreativteam und ich frei genug spielen konnten, um Wege zu finden, die Reise zu genießen und die Spieler dazu zu bringen, ihn noch mehr zu hassen!“, so Isaac über seine Rolle.

Die jahrzehntelange Erfahrung als Bösewicht war ein großer Vorteil in der Aufnahmekabine, wo Gortash zwischen den Takes an seinen Zeilen feilte und der Figur des Gortash zusätzliche Tiefe und Würze verlieh.

Die schauspielerischen Fähigkeiten von Isaac verleihen den Charakteren, denen Spieler in Baldur’s Gate begegnen werden, eine zusätzliche Tiefe. Spieler müssen sich mit dem Hauptantagonisten auseinandersetzen, wenn sie sich in die moralisch grauen Gassen und Hafengebiete der weitläufigen Stadt des Spiels wagen.

Bei ihrer Ankunft in der titelgebenden Stadt Baldur’s Gate finden sich die Spieler inmitten eines gefährlichen Machtkampfes wieder, in dem viele Fraktionen und Mächte um die politische Kontrolle über diesen komplexen Organismus einer Stadt kämpfen, in der es ohnehin schon schwierig ist, Freund von Feind zu unterscheiden.

Gortash wird von dem preisgekrönten Schauspieler Jason Isaacs verkörpert, der unter anderem als Lucius Malfoy in der Harry-Potter-Reihe und als Captain Hook in Peter Pan (2003) bekannt ist.

