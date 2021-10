Battlefield 2042 – Insider streiten um Verschiebung auf März 2022

Obwohl Battlefield 2042 gerade erst um ein paar Wochen verschoben wurde, bringen „Insider“ inzwischen eine weitere Verschiebung auf März 2022 ins Spiel, die angeblich intern im Gespräch sei.

Hintergrund soll der sein, dass eine potenzielle weitere Verschiebung von der kommenden Beta Phase abhängen soll. Nicht selten tauchen dabei Probleme auf, die deutlich mehr Zeit für die Behebung als nur ein paar Wochen brauchen. Das könnte also auch bei Battlefield 2042 passieren, wobei DICE selbst wohl nicht davon ausgeht.

Im letzten offiziellen Statement hieß es dazu:

„Angesichts der Größe und des Umfangs des Spiels hatten wir gehofft, dass unsere Teams auf dem Weg zum Release wieder gemeinsam in unseren Studios sein würden. Da die anhaltenden Bedingungen dies nicht zulassen, und bei all der harten Arbeit, die die Teams von Anfang an Zuhause leisten, halten wir es für wichtig, uns die zusätzliche Zeit zu nehmen, um die Vision von Battlefield 2042 für unsere Spieler umzusetzen.“

Es gibt also keine Probleme mit dem Spiel an sich, sondern eher die Umstände drum herum, die diese paar Wochen zusätzlich notwendig machen. Das ist also der aktuelle Stand, den weitere Insider jetzt auch noch einmal untermauern.

Demnach bestätigen mehrere Quellen, dass der Release von Battlefield 2042 am 19. November fix sei, auf den auch das Team bei DICE vertraut. Was als März 2022 in den Raum geworfen wird, schätzt man als potenziellen neuen Release-Zeitraum ein, sollte sich der Shooter tatsächlich noch einmal verschieben. Daran glaubt man aber nicht so recht, und falls doch, dann nicht das komplette Spiel, sondern nur der Hazard-Mode.

Wie es um Battlefield 2042 steht, erfährt man in den kommenden Tagen, wenn die Early Access Beta an den Start geht. Dann zeigt sich oftmals schon, in welchem Zustand sich ein Spiel befindet.