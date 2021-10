Nächste PS5 Beta Firmware mit VVR- & 1440p Support, Themes & mehr?

Kaum ist ein größeres Firmware-Update für die PlayStation 5 erschienen, bereitet Sony wohl schon den nächsten Beta Test vor, der erneut seit langem gefragte Features beinhalten soll.

Damit soll nun auch endlich der Support für Variable Refresh Rate (VRR) implementiert werden, auf den man seit dem Launch im vergangenen Jahr wartet. Zwar sind TVs mit HDMI 2.1 technisch bereits dazu in der Lage, da es in Kürze aber einige Updates beim CEC-Protocol (Consumer Electronics Control) gibt, wollte Sony dieses abwarten bevor man VRR endgültig implementiert. Gleichzeitig dürften damit dann auch die Updates für die Sony TVs aus dem vergangenen Jahr und diesem folgen.

Hierzu hieß es aus Insider-Kreisen vor einigen Wochen:

„Worauf sie warten ist HDMI, dessen Spezifikationen in Bezug auf CEC, CEC-Link geändert werden, ebenso bei Arc und eArc. Es gibt einige Protocol-Änderungen in der Art und Weise, wie HDMI dies konfiguriert, und die Sony-Ingenieure möchten das abwarten. Dafür wird es ein aktuelles Firmware-Update geben.“

Variable Refresh Rate (VRR) ist eine Funktion, mit denen der HDMI 2.1 Standard speziell beworben wird und der vor allem für Gamer interessant ist. Variable Refresh Rate passt dazu die Aktualisierungsrate des TVs dynamisch an und verhindert so zum Beispiel Tearing-Effekte.

1440p Support für PS5?

Mit der neuen Beta Firmware soll Sony wohl auch den 1440p Support integrieren, der von den Spielern schon seit Jahren gefordert wird. Dies ermöglicht eine bessere Nutzung der PS5 an PC-Monitoren, um dessen native Auflösung zu unterstützen, anstatt hier ständig hoch und runter zu skalieren.

Weitere Features sollen außerdem die Unterstützung von PS5 Themes sein, dynamische Hintergründe und mehr Social-Features. Nähere Details dazu gibt es aktuell jedoch keine.

Was den Zeitplan betrifft, könnte die neue PS5 Beta Firmware noch in diesem Oktober ausgerollt werden, mit einem potenziellen Launch im Dezember. Dieses Datum wurde jedenfalls im Zusammenhang mit dem erwähnten CEC-Protocol Update erwähnt, was dann vermutlich zeitnahe auf allen Geräten bereitgestellt wird.

Eine offizielle Ankündigung der Beta Firmware steht derzeit allerdings noch aus.