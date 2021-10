IKEA bringt Gaming-Möbel jetzt auch nach Deutschland

In Asien hat die neueste IKEA-Kollektion für Gamer bereits für Furore gesorgt, jetzt sind die Möbel auch in Deutschland erhältlich.

Zu den neuen Serien, die sich an Konsolen- und PC-Gamer richten, gehören HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, LÅNESPELARE und UPPSPEL, die Gamer-Seats, Nackenkissen, diverse Haltungen, Möbel wie Vitrinen, aber auch Poster umfassen. Der überwiegende Teil richtet sich dabei an PC-Gamer, aber auch für Konsolen-Spieler ist das ein oder andere praktische Teil mit dabei.

Dabei möchte man vor allem die Klischees von Gamern vermeiden und stattdessen moderne Zockerbuden ausstatten.

Ikea schreibt hierzu:

„Das typische Klischee von Game: Dunkles Zimmer, ein Spieler in Hoodie vor dem hellen Bildschirm, der sich vermutlich die Nacht um die Ohren geschlagen hat. Doch das entspricht längst nicht mehr den Tatsachen, denn Gaming kennt heute weder Alter, Geschlecht noch Raum oder Zeit. Die Brandbreite der Spieler reicht von Hobby-Gamer bis Profis – und sie alle wünschen sich Möbel und Accessoires, die sie in ihrer Leidenschaft perfekt unterstützen und ihren Bedarf an erste Stelle setzen. Mit unseren sechs neuen Serien unterstützen wir die vielen Spieler dabei, die Gaming-Welt zu erobern.“

