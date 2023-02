Battlefield 2042 – Soft-Reboot startet mit Season 4

Die neue Karte nennt sich Flashpoint und ist in Südafrika gelegen. Zwischen felsigen Landschaften der Region können Fahrzeuge draußen herumfahren und Deckung suchen, während die großzügigen Innenräume ideale Gelegenheiten zu Gefechten auf engem Raum bieten. Dazu gehören auch unterirdischen Tunnels. Später in der Season 4 folgt außerdem die Karte Ausrangiert.

In wenigen Tagen startet die Season 4 in Battlefield 2042, mit der EA und DICE das Soft-Reboot des Shooters einleiten. Damit möchte man weiter zur klassischen Battlefield-Erfahrung zurückkehren.

