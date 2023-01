Beat Saber und 30 weitere Spiele für PS VR2 bestätigt

„Selten hat ein VR-Spiel so viel Spaß gemacht wie Beat Saber, das man auch problemlos mehrere Stunden am Stück spielen kann, sofern es die eigene Fitness zulässt. Hat man sich erst einmal in die ersten Level eingefunden, lässt einen das Spiel nur noch schwer los, aber nicht nur unbedingt, weil man auf Anhieb der Beste ist, sondern weil die Kombination aus Musik, Rhythmus, Bewegung und visueller Präsentations einfach herrlich immersiv ist. Für PlayStation VR Fans ist Beat Saber somit ein Must-Have Titel!”

Ferner bestätigte Sonys Jim Ryan, dass sich derzeit mehr als 30 weitere Spieler für das neue Headset in Arbeit befinden, ohne jedoch spezifische Title zu nennen. Was man aber sagen kann, ist, dass alleine zum Launch rund über 20 Titel verfügbar sein werden, darunter exklusive Produktionen, Ports bestehender Spieler oder Upgrade von PS VR der ersten Generation.

What do you think?