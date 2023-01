Project Leonardo – Sony stellt Zugänglichkeits-Controller-Kit vor

Das Project Leonardo wurde gemeinsam von Zugänglichkeitsexperten, Community-Mitgliedern und Spieleentwicklern konzipiert und soll später „out of the box“ funktionieren. Durch diese Zusammenarbeit wurde ein hochgradig konfigurierbaren Controller entwickelt, der mit vielen Accessoires von Drittanbietern kompatibel ist und sich vollständig in die PS5-Konsole integriert.

Sony hat sich das Thema Zugänglichkeit in Spielen auf die Brust geschrieben, die mit dem Project Leonardo ein Zugänglichkeits-Controller-Kit angekündigt haben. Dabei handelt es sich um einen vollständig anpassbaren PlayStation Controller, der sich an Spieler mit Handicaps richtet.

