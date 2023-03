Before Your Eyes – Story-Adventure für PS VR2 erschienen

Goodbuy World Games hat ihre preisgekröntes Story-Adventure Before Your Eyes für PS VR2 veröffentlicht, das umfassenden Gebrauch von den Headset-Technologien macht. Spieler können den innovativen Titel, der sich komplett durch das Blinzeln mit den Augen steuern lässt, ab sofort noch eindrucksvoller erleben.

In Before Your Eyes treffen die Spielenden auf den Fährmann, der mit der Aufgabe betraut ist, Seelen zu finden und diese ins Jenseits zu befördern. Auf dem Weg zur Endstation müssen die Spielenden das Leben ihres Charakters, ihre Entscheidungen und die Momente, die sie geprägt haben, reflektieren. Erstmalig können Spieler die emotionale Geschichte in einer einzigartigen VR-Erfahrung genießen und sich dank der bahnbrechenden Technologie von PlayStation VR2 auf völlig neue Art und Weise in der stimmungsvollen Welt verlieren.

„Wir freuen uns sehr, dass Before Your Eyes Teil des fantastischen Line-Ups zum Verkaufsstart der PlayStation VR2 ist,“ so Oliver Lewin, Game Director by GoodbyeWorld Games. „Von Anfang an haben wir darauf gewartet, dass die kommerzielle Technologie so weit ist, dass wir das Spiel in VR umsetzen können und wir könnten nicht glücklicher sein, dass wir jetzt mit PlayStation diese Möglichkeit haben.“

Passend zum Release gibt es den offiziellen Launch Trailer.