GTA 6: Der ‚Teaser‘ von 50 Cent war gar keiner

GTA 6 wird aktuell bei Rockstar entwickelt und hält die Spiele-Welt seit einigen Monaten in Atem. Zu dem Projekt gibt es nämlich keine einzige offizielle Information, außer, dass das Spiel eben tatsächlich entwickelt wird. Viele Fans können es aber kaum noch erwarten und interpretieren jedes kleine Detail in der Hoffnung, einen versteckten Hinweis oder Leak zu finden. Ähnliches passierte vor knapp einer Woche, als der US-amerikanische Rapper 50 Cent die Gerüchteküche mit einem Instagram-Post mächtig anheizte. Umsonst, wie sich jetzt herausgestellt hat.

GTA 6: Kein Hinweis von 50 Cent

Was war passiert? Der Rapper teilte einen Beitrag mit einem großen Vice City-Schriftzug. Weitere Angaben dazu gab es vorerst nicht. Er würde sich später genauer dazu äußern, es würde aber größer werden als sein letztes Projekt, die Serie POWER. Es gilt als offenes Geheimnis, dass Vice City – die Rockstar-Version von Miami – der oder zumindest einer der Schauplätze von GTA 6 sein wird. Bisherige Leaks und Insider legen das jedenfalls nah.

Fans sahen in dem Post also einen Teaser auf das kommende Open-World-Spiel, in dem 50 Cent demnach eine Rolle spielen könnte. Das wäre gar nicht mal so abwegig, in der Vergangenheit hatten auch schon andere Prominente wie Dr. Dre einen Auftritt in GTA. Kurz darauf löschte der Musiker den Post kommentarlos wieder, was natürlich weitere Spekulationen auslöste. Einige meinten, 50 Cent hätte sich aus Versehen verplappert und wäre ungewollt selbst zum Leaker geworden. Stand die Ankündigung des so sehnlichst erwarteten Spiels also wirklich kurz bevor? Mitnichten.

Wie sich jetzt herausgestellt hat, arbeitet 50 Cent zur Zeit an einer neuen Serie, die im Miami der 80er Jahre spielt und den Arbeitstitel ‚Vice City‘ trägt. Die Story klingt dabei tatsächlich relativ ähnlich wie die des GTA-Ablegers mit dem selben Titel. So geht es um eine Gruppe junger Männer, die mit dem Rücken zur Wand stehen und ein Verbrecher-Imperium aufbauen wollen. Heists soll es dabei auch geben, direkt mit der Spieleseries hat die TV-Show aber wohl nichts zu tun. Das Warten auf offizielle Infos geht also weiter.